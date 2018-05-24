بلدي أبوعجرم يعقد جلسته الخامسة والثلاثون ويشيد بمشاركة رئيس البلدية بمؤتمر أنسنة المدن.

جوف -سكاكا:
عقد المجلس البلدي ببلدية أبوعجرم جلسته الخامسة والثلاثين وذلك يوم الإربعاء ٨ / ٩ / ١٤٣٩ هـ بمقر بلدية أبوعجرم برئاسة رئيس المجلس عايد الرقيم الشراري وبحضور رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل الحسن وجميع الأعضاء وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجميع وقدم التهنئة بحول شهر رمضان المبارك،
وأشاد أعضاء المجلس بمشاركة رئيس البلدية بالمؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن والذي أقيم في المدينة المنورة خلال الأيام الماضية.
كما ثمن المجلس الدعم الذي قدمته البلدية لإقامة دورات كروية في مركز أبوعجرم ومركز الأضارع ومركز ميقوع خلال شهر رمضان المبارك.
كما تابع المجلس سير بعض القرارات السابقة.