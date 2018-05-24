اللاحم يقيم دورة أساسيات التصوير في نادي الحي بثانوية الجزيرة

جوف -سكاكا:
استضاف نادي الحي بثانوية الجزيرة بسكاكا المصور الفوتوغرافي زايد اللاحم حيث قدم دورة في أساسيات التصوير الضوئي.
وحضر الدورة عدد من الطلاب المنتسبين لنادي الحي والشباب المهتمين بمجال التصوير والذين تعرفوا على مبادئ واساسيات التصوير وأنواع الكاميرات وطرق استخدامها.
يأتي ذلك ضمن برامج وفعاليات برنامج اجازتي والذي يقيمه نادي الحي ويحتوي على العديد من الأنشطة المختلفة والهادفة .
وفي ختام الدورة قدم قائد النادي الأستاذ سلطان بن متعب المقاود شكره وتقديره للمصور الفوتوغرافي زايد اللاحم بالإضافة الى درع تذكاري يحمل شعار نادي الحي.