علي العبد الله عميداً للكلية التقنية الجوف

جوف -سكاكا:
صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بتكليف الاستاذ علي بن سليم العبدالله عميدا للكلية التقنية بالجوف وأعرب العبدالله عن شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة و نائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني راجياً من الله أن يعينه على تحمل المسؤولية والاستمرار في الرقي بمستوى الكلية التقنية بالجوف ومنسوبيها ومخرجاتها والعمل على خدمة أبناء الوطن .
الجدير بالذكر أن العبدالله شغل عدة مناصب خلال عمله بالتدريب التقني حيث شغل عميدا للكلية التقنية بعرعر ثم وكيلا لشؤون المتدربين ثم وكيلا للتدريب بالكلية التقنية بالجوف منذ ١٤٣١ حتى الان ومشرفا على عدد من البرامج منها التدريب المسائي ونظام رايات.
وتلقى العبدالله التهنئة من المهندس محمد الوشيح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة داعيا الله له بالتوفيق والسداد وان يحفظ الله قائد مسيرة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها ورخاءها.