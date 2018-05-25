أعلنت نتائج حملة #غذاوكم_أمانة في أسبوعها الاول

جوف -سكاكا:
تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة حملتها الميدانية الشاملة وجولاتها المكثفة بحملة #غذاؤكم_أمانة على جميع المنشات الغذائية بالمنطقة لرصد المحال والمنشأت المخالفة والتي اطلقتها وزارة الشوؤن البلدية والقروية منذ بداية شهر رمضان المبارك .
وكشف أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عن نتائج حملة #غذؤاكم_أمانة في أسبوعها الاول في الامانة والبلديات وثمثلت بزيارة (467 ) منشاة تجارية ، حررت خلالها ( 124 ) إشعار مخالفة للمنشأت والمحال و(101 ) تم إنذارها ، و إغلاق ( 46 ) محل منها مطاعم ومخابز ومحل للمواد الغذائية , وصادرت ( 1611) كجم مواد غذائية متنوعة .
وثمن أمين منطقة الجوف ، لوكالة الخدمات بالإمانة والبلديات التابعة ولمراقبين الصحيين على هذه الجهود المميزة ورصد المخالفين والمستهترين بصحة المواطن , مؤكدا إن الامانة والبلديات ستواصل حملاتها التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة المطاعم والمحلات الغذائية بالمنطقة بشكل متواصل لتحسين ورفع مستوى خدماتها في مجال الرقابة على الأغذية والحفاظ على الصحة العامة للفرد والمجتمع، مشيرا أنه لن يكون هناك تهاون ولاتجاوز في الحالات المخالفة ، مثمناً أيضا دور المواطنين وتفاعلهم مع الامانة والبلديات بالإبلاغ عن المخالفات او الملاحظات على هاتف الطوارئ 940 .
مضيفاً أن حملة #غذاؤكم_أمانة بدأت منذ أول يوم رمضان المبارك وهي شاملة لجميع المنشأت الغذائية بالمنطقة ، وبمشاركة جميع البلديات التابعة ، حيث يشارك فيها عشرات المراقبين الصحيين من إدارات صحة البيئة، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية، وستكون مستمرة طيلة شهر رمضان
المبارك .