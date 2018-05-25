رمضان في الشعر السعودي محاضرة في أدبي الجوف

جوف -سكاكا:
ضمن البرامج الثقافية الرمضانية التي يقيمها نادي الجوف الأدبي اقام النادي الأدبي الثقافي بالجوف محاضرة بعنوان “رمضان في الشعر السعودي” وذلك في مقهى النادي بعد صلاة التراويح يوم الخميس للدكتور محمود خلف البادي.ذكر البادي في بداية المحاضرة أن مشاعر المسلمين لم يقتصر تعبيرهم تجاه رمضان على النثر، بل كان للشعر مضمار واسع تسابق فيه الشعراء، وعبروا عن مشاعرهم النبيلة والسمو الروحي الذي يجدونه مع حلول رمضان.
كما ذكر البادي أن حال الشعراء قديما وحديثا حيال رمضان كان مميزاً عن باقي الشهور، فما أن يأتي شهر شعبان حتى يتنسم الشعراء عبير رمضان وتجد الشعر يتفجر عند بعضهم ابتهاجاً بقدوم الصيام.
واستشهد البادي خلال محاضرته بعدد من القصائد لشعراء سعوديين تجول من خلالها بمناطق المملكة وختمها بشعراء منطقة الجوف أبرزها قصيدة للأديب الدكتور عبدالهادي الصالح، والأديبة ملاك الخالدي كما تخلل المحاضرة بعض المداخلات من الحضور.