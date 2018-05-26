جوف -عبدالعزيز الحموان:
تسعى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف “تراحم”، من خلال حملتها #كملوها_يا_اهل_الجوف لإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف.
وذكر رئيس لجنة تراحم الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان اأن هناك شروطاً وضعتها الأمانة العامة للجنة وفق ما يردها من تبرعات، ومن أبرز شروط السداد التي وضعتها اللجنة: أن تكون القضية حقوقية وليست جنائية، وصدور صك شرعي، وأن يكون دخول السجين للسجن قبل ٦٠يوما من شهر رمضان ، وتوقف إطلاق سراحه على السداد فقط “، وأن لم يسبق السداد عنه عن طريق اللجنة، كما لا يشمل السداد من أوقفت خدماته وهو خارج السجن .
وحث السهيان رجال الأعمال وأهالي منطقة الجوف للمساهمة في هذه الحملة ودعمها لإدخال البهجة والسرور على نفوس السجناء وأسرهم، واستغلال شهر الخير والطاعات من خلال إيداع التبرعات في حسابات اللجنة.
وستنطلق الحملة بمشيئة الله برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٢\٩\١٤٣٩هـ في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بعد صلاة التراويح مباشرة .
الجدير بالذكر أن اللجنة خصصت أرقام الحسابات البنكية في مصرف الراجحي آيبان: (0380000554608010070076)، والبـنك الأهـلي آيبان: (1210000041351633000106(.