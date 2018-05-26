إفطار جماعي لنزيلات الحماية الاجتماعية بالقريات

جوف -القريات :
في أجواء أملئت بالألفة والمحبة وعلاقة الأسرة الواحدة أقام الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع مركز ملاذ للحماية الاجتماعية التابع لجمعية التنمية الأسرية مائدة إفطار جماعي لنزيلات ومنسوبات المركز وذلك ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز للنزيلات كما تم الاحتفال بنجاح النزيلات المدرسي .
من جانبها ذكرت مديرة المركز آية بنت علي العنزي أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات التي يقيمها المركز بهدف إشراك النزيلات بالمجتمع مما لهذه الأنشطة من أثر بالغ في نفوسهن ، ومن جانبه كرم رئيس الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات الاستاذ موسى بن عودة النزاوي المراقبة الاجتماعية المثالية مريفة الشراري على تميزها ومشاركتها الفاعله في تنفيذي البرامج والأنشطة التي يقيمها فريق الحماية متمنياً لها دوام التوفيق والسداد .