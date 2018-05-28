نزلاء التأهيل الشامل بالجوف يقضون يوماً ترفيهياً في حديقة الخزامى

جوف -سكاكا:
ضمن انشطة مركز التأهيل الشامل بالجوف بشهر رمضان المبارك نفذ المركز رحلة ترويحية وترفيهية للنزلاء لحديقة الخزامى بسكاكا ، وكان 5 نزلاء من ذوي الاعاقة الشديدة بمركز التأهيل الشامل يرافقهم 5 من المساندين في العناية والتمريض والعمالة الشخصية بإشراف مشرف الأنشطة والبرامج بالمركز محمد العويضة .
ومن جانبه اكد مدير التأهيل الشامل بالجوف مقبل الشمري ما لهذه البرامج والزيارات الخارجية من اثر ايجابي ينعكس على النزلاء نفسيا واجتماعيا معربا عن شكره وتقديره لأمانه منطقة الجوف على تعاونهم الدائم مع المركز ومساندتهم للبرامج التي تخدم ذوي الاعاقة.