عمل الجوف ينذر 8 منشأت لتطبيق ساعات العمل في رمضان

جوف -سكاكا:
نفذّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، بمساندة الرفد الأمني، حملة تفتيشية لمتابعة قرار التوطين شملت قطاع بيع الذهب والمجوهرات ومحلات تأخير السيارات ومكاتب العقار والخدمات والمراكز التجارية المغلقة ومتابعة الاشتراطات الخاصة بها بالمنطقة ، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات التوطين وتنظيم سوق العمل والتأكد من تطبيق ساعات العمل الخاصة في رمضان و التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.
وأوضح مدير قسم التفتيش بالجوف عبد المجيد العنزي، أن فرق التفتيش استهدفت 45 منشأة ومستودعات كبرى ، مشيرا إلى أن مفتشين الوزارة تأكدوا من تطبيق تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسليمن بحث لاتزيد عن 6 ساعات في اليوم و36 ساعة خلال الاسبوع ، فيما تم انذار 8 منشأت بهذا الشأن .
وأكد العنزي أن فرع الوزارة مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات نظام العمل لهذا القطاع، مبيناً أن الجولات مستمرة صباحآ و مساءآ لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
مشددا على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري وتوطين الوظائف وتطيبق ساعات العمل ، محذراً جميع أصحاب المحلات بالالتزام بتنفيذ القرارات.