ملاحظة الجوف تقيم دورة في اساسيات التصوير لنزلائها

جوف -سكاكا:
أقام دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف دورة عن أساسيات التصوير الضوئي قدمها المصور / زايد اللاحم في مقدر الدار ، وحضر الدورة نزلاء الدار والباحثين وموظفي فرع الوزارة المهتمين بمجال التصوير والذين تعرفوا على مبادئ وأساسيات التصوير وأنواع الكاميرات وطرق استخدامها.
وأوضح صياح الشمري رئيس قسم البرامج والأنشطة في “الدار”، أن هذه الدوارة يأتي ذلك ضمن الأنشطة المختلفة والبرامج والهادفة التي تقيمها الدار خلال شهر رمضان المبارك . مؤكداً مثل هذه الدورات تقوم بتوجيه النزلاء، واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتبث فيهم المعنويات، وتشحذ همتهم لاكتشاف ابداعاتهم طاقاتهم الإيجابية ليصبحوا نواة فعالة نافعة للمجتمع.
وفي ختام الدورة قدم مدير دار الملاحظة بالجوف نواف الحمد شكره وتقديره للمصور الفوتوغرافي زايد اللاحم على ماقدمه متمنياً له دوام التوفيق .