ملاحظة الجوف تقيم دورة ” بناء النفس “

جوف -سكاكا:
ضمن الانشطة الرمضانية التي يقيمها قسم النشاط بدار الملاحظة الاجتماعية بالجوف للنزلاء اقيم مساء أمس دورة تدريبية بعنوان ” بناء النفس ” قدمها الدكتور ماجد القادر وذلك في مقر الدار ، حيث شملت الدورة مهارات التفكير الايجابي وأثرها في اتخاذ القرارات في الحياة والثقة بالنفس ودورها الفعال بالوصول للأهداف المنشودة لكل شخص ، من جانبه ذكر مدير الدار نواف الفهد أن مثل هذه الدورات تساهم في البناء المعرفي للنزلاء على المستوى القريب والبعيد في حياتهم المستقبلية بأذن الله ، كما تكمن أهميتها بأنها تمثل درع حصين من الافكار السلبيه لدى الشباب ، وشكر الفهد مدرب الدورة الدكتور ماجد القادر متميناَ لهم دوام التوفيق والنجاح .