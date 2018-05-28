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ملاحظة الجوف تقيم دورة ” بناء النفس “

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/28

2018/05/28


ملاحظة الجوف تقيم دورة ” بناء النفس “



جوف -سكاكا:

 

ضمن الانشطة الرمضانية التي يقيمها قسم النشاط بدار الملاحظة الاجتماعية بالجوف للنزلاء اقيم مساء أمس دورة تدريبية بعنوان ” بناء النفس ” قدمها الدكتور ماجد القادر وذلك في مقر الدار ، حيث شملت الدورة مهارات التفكير الايجابي وأثرها في اتخاذ القرارات في الحياة والثقة بالنفس ودورها الفعال بالوصول للأهداف المنشودة لكل شخص ، من جانبه ذكر مدير الدار نواف الفهد أن مثل هذه الدورات تساهم في البناء المعرفي للنزلاء على المستوى القريب والبعيد في حياتهم المستقبلية بأذن الله ، كما تكمن أهميتها بأنها تمثل درع حصين من الافكار السلبيه لدى الشباب ، وشكر الفهد مدرب الدورة الدكتور ماجد القادر متميناَ لهم دوام التوفيق والنجاح .

 

 


 

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