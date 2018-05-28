جوف -عبدالعزيز الحموان:
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنطلق اليوم الاثنين حملة تفريج كربة #كملوها_يا_اهل_الجوف التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم “تراحم” الجوف التي يرعاها سموه، لإطلاق سجناء المطالبات المالية وتفريج كربة الغارمين من أبناء منطقة الجوف، وذلك تمام الساعة العاشرة مساءً بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.
وأكد رئيس لجنة “تراحم” الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان، أن سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة تراحم الجوف يتابع باهتمام مراحل الاستعدادات للانطلاقة، لكي تحقق الحملة أهدافها الإنسانية النبيلة بإذن الله والتي ترتكز على المبادئ الإسلامية في التعاون والتكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع من خلال تفريج كربة عن سجناء المطالبات المالية وإدخال الفرحة عليهم وعلى أسرهم، مبينا أن اللجنة الوطنية دعت عبر الزيارات والإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي الراغبين في المشاركة بالحملة من رجال الأعمال وفاعلي الخير إلى المشاركة عبر حسابات المبادرة البنكية المنشورة، مشيراً إلى ما حققته الحملة في العام الماضي حيث ساهمت في تفريج كربة أكثر من 70 سجين في منطقة الجوف ومحافظاتها، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع .