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تعاوني صوير يحتفي بعددٍ من المسلمين الجدد

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/28

2018/05/28


تعاوني صوير يحتفي بعددٍ من المسلمين الجدد



جوف -فواز الرويلي:

 

احتفى المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بصوير ؛ و بحضور رئيس مركز صوير الأستاذ مشعان بن فرحان البكر و عضو مجلس الإدارة رئيس بلدية زلوم الأستاذ شالح بن ساير الشمري بعددٍ من المسلمين الجدد و ذلك بإقامة إفطار جماعي ، شاركهم فيه عددٌ من أعضاء مجلس إدارة المكتب و العاملين فيه و مجموعة من المحبين .

هذا و أقيم حفل خطابي بسيط تم من خلاله تعريف الحضور على فضل الدعوة إلى الله و مدى اهتمام قادتنا حفظهم الله و رعايتهم بها و عن أبرز السبل و الوسائل للدعوة ، كما قام رئيس المركز بتكريم المسلمين الجدد ، ثم قام رئيس مجلس إدارة المكتب بتكريم رئيس مركز صوير الأستاذ مشعان البكر لجهوده في دعم أنشطة و برامج المكتب .

هذا و أشاد رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ مريزيق بن جطيل الرويلي باهتمام و حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بخدمة الإسلام و المسلمين و دعمها اللامحدود للدعوة إلى دين الإسلام ، معرباً عن سعادته و سروره البالغين بأن منّ الله على عددٍ من الإخوة في الدخول بالدين الإسلامي ، داعيًا المولى عزّ وجلّ لهم الثبات على الحق ، مشيرًا بأن هذه الاحتفاء يأتي في إطار حرص المكتب على تأليف قلوب المسلمين الجدد و اكسابهم عددًا من المعارف المعينة لهم في دينهم ، و عبر الرويلي عن شكره وتقديره للعاملين في المكتب و الذين أخذوا على عواتقهم تبليغ الدعوة إلى الله .


 

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