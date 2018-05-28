في اطار التعاون المشترك بين الجهتين

جوف -سكاكا:
استقبل سعادة المهندس درويش بن علي الغامدي أمين منطقة الجوف ، مدير ريادة الاعمال بالمنطقة الأستاذ / حسن الغنام ، في مكتبة اليوم .
وفي بداية الاستقبال رحب به سعادة الامين على هذا اللقاء مؤكداً أهمية دعم شباب وفتيات الوطن كونهم عماد المستقبل ومعوّل عليهم الشيء الكثير , مؤكدا التعاون الدائم والمستمر بين الامانة وريادة الاعمال بالمنطقة .
وبحث امين المنطقة سبل التعاون مابين الجهتين واهمية تعزيز الجهود في إطار الشراكة لتقديم الدعم اللازم لشباب وشابات الاعمال .
وبين المهندس الغامدي أنه سيقام عدة لقاءات دورية لعرض التجارب الناجحة ودعمها اضافة إلى تقديم جانب الاستشارات .
من جهته قدم أ. الغنام الخطط المستقبلية والبرامج التي ستنفذ خلال هذا العام .
معرباً عن شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الجوف على حرصه وحفاوة الاستقبال واستمرار التعاون .