منسوبي دار الرعاية الاجتماعية بالجوف يشاركون النزلاء وجبة السحور

جوف -سكاكا:
أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالجوف مساء امس مأدبة سحور جماعي للنزلاء ومنسوبيها بالقسم الرجالي وذلك بحضور مدير الدار محمد بستان العنزي ، كما اقيمت مأدبة سحور جماعي للأمهات ومنسوبات الدار بالقسم النسائي .
وتأتي هذه المناسبة ضمن البرامج التي تنظمها الدار لمقيميها بالقسمين الرجالي والنسائي خلال شهر رمضان المبارك لمشاركتهم في جو أسري يدخل البهجة والسرور على نفوسهم ، وبعد تناول وجبة السحور تبادل الجميع أطراف الحديث بود وعفوية مع المقيمين بالدار وأكد العنزي أن مثل هذه الاجتماعات تخلق جواً أسرياً بينهم ولتغيير وكسر روتين العمل.