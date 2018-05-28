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منسوبي دار الرعاية الاجتماعية بالجوف يشاركون النزلاء وجبة السحور

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/28

2018/05/28


منسوبي دار الرعاية الاجتماعية بالجوف يشاركون النزلاء وجبة السحور



جوف -سكاكا:

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالجوف مساء امس مأدبة سحور جماعي للنزلاء ومنسوبيها بالقسم الرجالي وذلك بحضور مدير الدار محمد بستان العنزي ، كما اقيمت مأدبة سحور جماعي للأمهات ومنسوبات الدار بالقسم النسائي .
وتأتي هذه المناسبة ضمن البرامج التي تنظمها الدار لمقيميها بالقسمين الرجالي والنسائي خلال شهر رمضان المبارك لمشاركتهم في جو أسري يدخل البهجة والسرور على نفوسهم ، وبعد تناول وجبة السحور تبادل الجميع أطراف الحديث بود وعفوية مع المقيمين بالدار وأكد العنزي أن مثل هذه الاجتماعات تخلق جواً أسرياً بينهم ولتغيير وكسر روتين العمل.


 

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