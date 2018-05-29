للعام الثالث ” إفطار توادّ السنوي ” يجمع أسرة العمل الخيري بالجوف

جوف -سكاكا:
أقامت جمعية تواد الأسرية بالجوف مساء اليوم حفل الإفطار الرمضاني السنوي بالجوف ” إفطار تواد السنوي ” للعام الثالث على التوالي لأسرة العمل الخيري بالجوف بحضور نائب رئيس مجلس إدارتها فضيلة الشيخ خالد البادي وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء وموظفي الجمعيات الخيرية بالمنطقة وذلك في مقر الجمعية .
وأشار البادي ان الافطار الرمضاني يأتي ضمن إطار الانشطة الرمضانية للجمعية ، وهو فرصة لرواد العمل الخيري والتطوعي للقاء ببعضهم والتعارف فيما بينهم وتداول الخبرات و مستجدات في العمل الخيري ونوه أيضاً أن هذا الافطار يتم فيه مناقشة الادوار التي تقوم فيها الجمعيات الخيرية بالمنطقة .
وشكر البادي العمل الجماعي الذي تقوم به الجمعيات في سبيل خدمة المجتمع واستغلال الامكانيات والطاقات في خدمة هذا الوطن في ظل الدعم الغير محدود الذي يحظى به هذا القطاع من قيادتنا الرشيدة ، مهيباً بالجميع تقديم المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة من القطاع الخيري للمجتمع .
وفي نهاية اللقاء وجه البادي شكره للإخوة الذين أجابوا دعوة الجمعية وشاركوا في هذه اللقاء الأخوي .