جوف -عبدالعزيز الحموان:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف دشن وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري حملة تفريج كربة الثانية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم “تراجم” الجوف مساء اليوم بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، والتي انطلقت تحت عنوان كملوها يا اهل الجوف .
وأعلن وكيل أمارة منطقة الجوف تدشين الحملة بتبرع أمير المنطقة بمبلغ مليون ريال بعد ذلك ألقى رئيس لجنة تراحم حمود السيهان كلمة اثنى فيها على أمير المنطقة والجهود التي بذلت لانجاح هذه الحملة.
وألقى الشيخ نايف الزايد رئيس المحكمة العامة بسكاكا كلمة ذكر فيها فضل تفريج الكرب ومساعدة المعسرين وحث فيها أهالي المنطقة على التبرع ودعم هذه الحملة وقدم شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه للحملة .
بعد ذلك توالت فقرات الحفل بالقصائد ومشاركة مشاهير التواصل الاجتماعي.
واغلق اليوم الاول بمبلغ ٣٥٤٢١٠٠ مليون ريال فيما تواصل الحملة الايام المقبلة باستقبال التبرعات المالية.
الجدير بالذكر أن اللجنة خصصت ارقام الحسابات البنكية في مصرفي الراجحي آيبان: (0380000554608010070076)، والبـنك الأهـلي آيبان: (1210000041351633000106).