أمين الجوف يكرم أحد منسوبيه لحصوله على جائزة عز الخيل

جوف -سكاكا:
كرم أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بمكتبه اليوم المصور الفوتوغرافي أحمد بن عبدالواحد الحموان أحد منسوبي الأمانه لفوزه بالمركز الرابع بمسابقة عز الخيل للتصوير الفوتوغرافي التي أقيمت في الرياض بتنظيم من صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد الكبير .
وشارك في هذه المسابقة التي أقيمت على مستوى دول الخليج 392 مصوراً ومصوره .
وقد أعرب المهندس الغامدي عن سعادته بأن يكون أحد منسوبي الأمانه بمثل هذا التميز من الإبداع وأن يحصد مركزاً متقدماً من بين مئات المحترفين في التصوير الفوتوغرافي.
وسلم أمين المنطقة للحموان شهادة شكر وتقدير نظير ما حصده من نتيجة متقدمة. وأعرب المصور الحموان عن شكره لأمين المنطقة على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تشجيع منسوبي أمانة الجوف وتميزهم ، مبيناً أنها المشاركة الأولى له في هذه المسابقة.