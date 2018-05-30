م. الغامدي وجه بتقرير مفصل عن مكامن التقصير والخلل

جوف -سكاكا:
وجه أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، الوكالات بالأمانة و (بلدية محافظة طبرجل , بلدية العيساوية , بلدية الحديثة , بلدية الناصفة ) بسرعة التنسيق مع بلدية محافظة القريات ومعالجة الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة وتنسيق الجهود ما بين الامانة والبلديات الاخرى .
وأوضحت أمانة منطقة الجوف في بيان صحافي ، أن الدعم والمساندة جاء بناء على توجيه من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، بدعم بلدية محافظة القريات بالمعدات والاليات ومتابعة العمل وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك , كما وجه أمين منطقة الجوف , وكيل الامين لشئون البلديات ورئيس بلدية القريات المكلف بتفقد والتواجد بكافة المواقع وتواجد الفرق الميدانية على مدار الساعة و توفير كافة الامكانات والتعزيزات من المعدات والفنيين , للتعامل مع ما نتج عن الأمطار التي هطلت على المحافظة من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والرفع بتقرير عاجل بما تم اتخاذه من اجراءات وطالب بالمتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ خطط الطواريء للتعامل مع تجمعات المياه في جميع الشوارع والأحياء, كذلك للإفادة عن مكامن الخلل والتقصير التي أدت إلى ذلك مشدداً بسرعة رفع مياه الامطار من الشوارع والاحياء وزيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة وزيادة معدات النظافة ودعمها من الامانة بهدف ازالة مخلفات تجمعات مياه الامطار اول بأول.