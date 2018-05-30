الشمري رعى حفل ختام أنشطة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة

جوف -عبدالعزيز الحموان:
رعى وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري الليلة الحفل الختامي لأنشطة وبرامج نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة للموسم الرياضي2017/2018م .
وفور وصول وكيل الإمارة لمقر النادي اطلع على بعض الأنشطة الرياضية التي يقوم بها منتسبي النادي والمهارات الرياضية الحيّة للاعبين.
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم تلاها مهند الشمري ، ثم القى رئيس النادي الأستاذ عبدالله بن مصلح المريح كلمة رحبً فيها بوكيل الإمارة معرباً عن شكره له لدعمه وتشريفه لهذا الحفل، مستعرضاً الخدمات التي يقدمها النادي للاعبين، وأهم المنجزات التي حققها لاعبيه بالإضافة إلى المشاركات الاجتماعية و الثقافية للنادي .
بعد ذلك القى المدير الإداري للجنة البارالمبية السعودية رشيد بن عبد الله البداح كلمة نوه فيها مستعرضاً جعود اللجنة في دعم أندية ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوه البداح بالجهود التي يبذلها نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكداً أن نادي الجوف من الأندية المتميزة في أنشطتها ونجاحاته على مستوى الوطن .
ثم شاهد الدكتور الشمري والحضور عدد من فقرات الحفل المتنوعة التي اشتملت على مشاهد تمثيلية وأناشيد، ثم كرم وكيل الإمارة الجهات الداعمة للنادي واللاعبين المتميزين والحاصلين على بعض الجوائز والأوسمة .
كما سلم رئيس مجلس إدارة النادي درع النادي التذكاري لوكيل إمارة منطقة الجوف ومقدمًا في الوقت ذاته شكره وتقديره لرعايته الحفل و دعمه لأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم التقطت الصور التذكارية .