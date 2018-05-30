وكالة جامعة الجوف للتطوير والجودة تقيم ورشة عمل “مصفوفة الأبحاث وتصنيف المجلات العلمية”

جوف -سكاكا:
برعاية معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري سلسلة ورش عمل “مصفوفة الأبحاث وتصنيف المجلات العلمية” والتي تنظمها وكالة الجامعة للتطوير والجودة، وقد افتتح معاليه الورشة بكلمة أكد فيها أهمية البحث العلمي والنشر في تقييم وتسويق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأن مؤسسات التعليم العالي السعودية تمر بمرحلة جديدة تعد الإنتاجية والإنجاز أحد أبرز مقومات ونجاح الجامعة في هذه المرحلة، كما أكد معاليه على مستوى التنافسية العالي الذي سيشهده ميدان التعليم العالي، حيث تعلو أهمية البحث ودور الباحث في صناعة مكانته ومكانة جامعته.
ثم قدم الدكتور سيد عباس بخاري الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء الصيدلية الورشة مستعرضاً مجموعة من قواعد البيانات الهامة عالمياً والتي تحوي ملخصات ومراجع ومقالات علمية منشورة في شتى المجالات، وقدم خلال استعراضه شرحاً لطريقة الاستخدام والاستفادة منها.
وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور أسامة عارف على أهمية تعزيز دور الباحثين في الجامعة ودعم البحث والنشر والعلمي، وحرص الوكالة على تحقيق كل من شأنه تطوير الجامعة والنهوض بها وتحقيق تصنيفات متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة على متابعته ودعمه المستمر لكل ما فيه نجاح الجامعة وتقدمها.
جدير بالذكر أن ورش العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام بمعدل ثلاث ورش عمل لكل يوم، سعياً من وكالة التطوير والجودة نحو توفير جميع الأوقات المناسبة لأعضاء هيئة التدريس، كما وخصصت الوكالة جميع أيام أسبوع العمل الأخير من شهر رمضان لاستقبال جميع الاستفسارات وطلبات المساعدة في كل ما يتعلق باستخدام قواعد البيانات وتسجيل حسابات فيها.