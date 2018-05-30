بالتعاون مع فريق الجوف لهواة المشي :شؤون الطلاب بجامعة الجوف تقيم مهرجان المشي تحت شعار مجتمع حيوي بالمدينة الجامعية

جوف -سكاكا:
ضمن خطة جامعة الجوف الشاملة للتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها، نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة مهرجان المشي في المدينة الجامعية، ضمن فعاليات النادي الصيفي تحت شعار مجتمع حيوي، سعياً لنشر الثقافة الرياضية والوصول لمجتمع حيوي رياضي فاعل ومتفاعل.
وكان المهرجان بالتعاون مع فريق هواة المشي بمنطقة الجوف، ومشاركة وكيل الجامعة وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
وقال عميد شؤون الطلاب د.هزاع الفويهي:”تأتي هذه المبادرة ضمن مساهمات الجامعة الاجتماعية التي تسعى للمساهمة في تحقيق أهداف وطموحات رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث ضمنت العمادة في خطتها للنشاط الطلابي برامج متعددة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، مساهمة من الجامعة في تثقيف وتغيير المجتمع نحو مواكبة برامج التحول الوطني، وتحقيق تطلعات القيادة فيما يخص العمادة من محاور تتعلق برؤية المملكة ٢٠٣٠..”.
وكان معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري قد شارك في المهرجان، مبدياً سعادته بهذه المبادرة من عمادة شؤون الطلاب، وداعياً للمزيد من المبادرات والفعاليات التي تشرك المجتمع مع نشاطات الجامعة وتعزز علاقته بها، مؤكداً بأن المملكة بكل مؤسساتها وبرامجها تنتفض اليوم من أجل تحقق أهداف الرؤية كما رسمتها القيادة الحكيمة، ودعا المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ولحمتها الوطنية وأمنها ورخاءها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.
جدير بالذكر أن النادي الصيفي بجامعة الجوف لهذا العام يحمل شعار مجتمع حيوي، ويتضمن الكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية المتنوعة، التي تستهدف الشباب بمختلف ميولهم، وقد انطلقت فعاليات النادي الصيفي بدوري كرة القدم بمشاركة فرق من محافظات المنطقة، وكذلك العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال القراءة والتقنية والتصوير وغيرها من المجالات.