القريني يزور المواقع المتضررة بالقريات

جوف - سكاكا :
قام العميد محمد بن عبدالله القريني مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف بزيارة ميدانية لجميع المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار التي شهدتها محافظة القريات خلال اليومين الماضية وتابع خلالها جميع الأعمال التي قدمت من الدفاع المدني والجهات الحكومية المشاركة.
وبعد الزيارة الميدانية ناقش خطة السيول مع المقدم محيلان العنزي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات المعدة مسبقاً لتلافي مخاطر السيول المُحتملة والعوائق التي واجهتها ميدانياً ووضع الحلول لها في المستقبل مع الجهات الحكومية الاخرى.