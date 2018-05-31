شرطة الجوف تواصل حملاتها الأمنية

جوف - سكاكا :
استمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقه الجوف ضمن الحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود قامت قوة الضبط الميداني وإدارة الاسلحة والمتفجرات وبمشاركة إدارة الدفاع المدني ومفتشي مكتب العمل عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 14-9-1439هـ حملة بعدة مواقع بمدينة سكاكا .
وكذلك نفذت شرطة محافظة القريات مساء اليوم نفسه حملة مماثلة بعدة مواقع بالمحافظة .
وبنفس السياق نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة في المشاريع الزراعية ببسيطا وميقوع .
ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم حسب المتبع