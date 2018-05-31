نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يختتم أنشطته الرمضانية 1439

جوف -سكاكا:
بحضور ممثل اندية الحي بالجوف الأستاذ خالد العبيدالله اختتم نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بقيادة الاستاذ محمد بن عبدالله الحسن أنشطته الرمضانية للعام 1439 تحت شعار صيفك سعيد ووقتك مفيد و الحي يحييك حيث بدأت المباراة النهائية بين فريقي التحكيم أ و اكاديمية المتحد .
بقيادة المشرف الرياضي محمد معزي النزال حيث قاد المباراة تحكيميا نايف أحمد الدرع وفاز فريق التحكيم أ بنتيجة 6 اهداف مقابل لا شيء .
وبدأ الحفل الختامي بتكريم الرعاة و الداعمين وهم الإعلامي الاستاذ أحمد الحجاج وصحيفة الجوف الآن الأستاذ عواد السبيلة ومجمع الحجاج للأسنان و المستودع الخيري بدومة الجندل ومحل دريم وايت الأستاذ سلطان النزال ومحل أمواج للعطورات .
ثم تكريم فريق الحي التطوعي بقيادة المشرف الاجتماعي الأستاذ تركي حامد الصالح و الأستاذ نايف الدرع جوائز مقدمة من أمواج للعطورات .
ثم تكريم منتسبي النادي الحاصلين على العديد من الدورات التدريبية بقيادة مشرف التدريب والتنمية البشرية الأستاذ أحمد عبدالكريم الصليع والمشرف الفني الأستاذ سعود دبيان العامر .
وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة اللاعب هايل سعدي الشمري مبلغ مالي مقدم من الإعلامي أحمد الحجاج .
وحصل على جائزة أفضل حارس بالبطولة اللاعب علي عبداللطيف المرشد مبلغ مالي مقدم من الإعلامي أحمد الحجاج .
وحصل جائزة هداف البطولة أحمد نايف الدرع جائزة مقدمة من محل دريم وايت .
وحصل اللاعب المثالي اللاعب نواف عبدالمنعم السعيدان جائزة مقدمة من محل دريم وايت .
ثم تم تسليم الفريق الحاصل على المركز الثاني الميداليات وهم اكاديمية المتحد ميداليات مقدمة من صحيفة الجوف الآن .
وبعدها الفريق الحاصل على المركز الأول فريق التحكيم أ وكأس البطولة وميداليات مقدمة من صحيفة الجوف الآن .
ثم تم السحب على العديد من الجوائز من دراجات هوائية و أطقم رجالية من الهدايا وغيرها ثم أخذت الصور التذكارية .