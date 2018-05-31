حملات أمنية بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات ودومة الجندل

جوف -سكاكا:
ستمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف )
نفذت شرطة محافظة القريات مساء يوم الاربعاء الموافق ١٥-٩-١٤٣٩هـ حمله تفتيش بمشاركة الجهات المختصة .
كذلك نفذت شرطة محافظة دومة الجندل مساء هذا اليوم نفسه حملة تفتيش بالمحافظة وقرية الرديفة.
كما نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة ومفتشي مكتب العمل والامانة حملة تفتيش بمنتزة الخزامى بمدينة سكاكا مساء نفس اليوم الاربعاء .
ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .