نادي الجوف يستقبل أول سفيرة للنوايا الحسنه من فئة ذوي الإعاقة

جوف -فواز الرويلي -تصوير : زايد اللاحم:
على هامش حفل ختام أنشطة وبرامج نادي الجوف لذوي الاحتياجات للموسم الرياضي 2017/2018 م ؛ و الذي رعاه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري ، استقبل النادي أول سفيرة للنوايا الحسنه من فئة ذوي الإعاقة غلا عبدالله الخالدي و التي بدورها استقبلت وكيل الإمارة ، و تحدثت معه عن أهم المعوقات التي تواجه الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة و أبرز المتطلبات التي تحول دون ممارستهن لأنشطتهن على الشكل المطلوب .
هذا و رحّب رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح بسفيرة النوايا الحسنة أثناء زيارتها للنادي ، مؤكدًا بأن هذه الأندية أتت لتلبي احتياجات ذوي الإعاقة و تقدم لهم كل ما يحتاجونه من البرامج الثقافية و الاجتماعية إضافة إلى المنافسات و المسابقات الرياضية حسب كل إعاقة .
و أكّد المريح استعداد النادي و تكفله بإقامة و استضافة البرامج التدريبية و الثقافية و المسابقات النسائية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة نسائية ، داعيًا المولى عزّ و جلّ أن يوفق الجميع لما يحب و يرضى .
من جانبه قدمت غلا الخالدي شكرها و تقديرها لكافة العاملين في النادي على ما وجدته أثناء الزيارة من حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة ، مؤكدة بأنها تشرفت بالحضور للنادي و التعرف على منجزاته و إنجازاته عن كثب ، معبرةً عن سعادتها بمشاركة النادي ودعم جهوده النبيلة .