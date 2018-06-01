ملاحظة الجوف تقيم دورة ” الوعي الذاتي “

جوف -سكاكا:
ضمن الانشطة الرمضانية التي يقيمها قسم النشاط بدار الملاحظة الاجتماعية بالجوف للنزلاء اقيم مساء أمس دورة تدريبية بعنوان ” الوعي الذاتي ” قدمها إبراهيم السهيان وذلك في مقر الدار ، حيث شملت الدورة على عديداً من المحاور ، منها : التعرُّف على مفهوم الوعي الذاتي والهدف منه في حياة الإنسان ، تحديد مصادر بناء الوعي لدى الإنسان ، معرفة العلاقة بين وعي الذات وتقدير الذات، وممارسة معايير الوعي الذاتي في الحكم على المؤثرات التي يتعرّض لها في الحياة، والتعرُّف على إستراتيجيات التعامل مع مؤثرات مواقف الحياة بمختلف مستوياتها ، والتعرُّف على ثمرات الوعي الذاتي على الفرد والمجتمع ، وفي الختام سلم مشرف النشاط بالدار صياح الشمري شهادة شكر وتقدير للمدرب متميناَ لهم دوام التوفيق والنجاح .