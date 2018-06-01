اخبار منطقة الجوف > “‏أمين منطقة الجوف ” يشارك في اجتماع مدينتي 2018

“‏أمين منطقة الجوف ” يشارك في اجتماع مدينتي 2018

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/01

2018/06/01


“‏أمين منطقة الجوف ” يشارك في اجتماع مدينتي 2018



شارك سعادة أمين منطقة الجوف المهندس/ درويش بن علي الغامدي في الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة تنفيذ برنامج “مدينتي 2018 ” في أمانة محافظة الاحساء .
وفِي مداخلة لسعادة أمين منطقة الجوف الذي قدم شكره وتقديره لأمين محافظة الاحساء على الحفاوة والاستقبال ، مستعرضاً مبادرات أمانة منطقة الجوف والخطط والبرامج التي تم تنفيذها وجهود الامانة في تحسين المشهد الحضري , ثم تحدث عن مشاركة أمانة منطقة الجوف في البرنامج وخطتها .
رافق أمين منطقة الجوف فريق العمل وقادة المبادرات بالأمانة من مهندسي وإداريين .


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..