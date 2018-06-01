شارك سعادة أمين منطقة الجوف المهندس/ درويش بن علي الغامدي في الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة تنفيذ برنامج “مدينتي 2018 ” في أمانة محافظة الاحساء .
وفِي مداخلة لسعادة أمين منطقة الجوف الذي قدم شكره وتقديره لأمين محافظة الاحساء على الحفاوة والاستقبال ، مستعرضاً مبادرات أمانة منطقة الجوف والخطط والبرامج التي تم تنفيذها وجهود الامانة في تحسين المشهد الحضري , ثم تحدث عن مشاركة أمانة منطقة الجوف في البرنامج وخطتها .
رافق أمين منطقة الجوف فريق العمل وقادة المبادرات بالأمانة من مهندسي وإداريين .
“أمين منطقة الجوف ” يشارك في اجتماع مدينتي 2018
شارك سعادة أمين منطقة الجوف المهندس/ درويش بن علي الغامدي في الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة تنفيذ برنامج “مدينتي 2018 ” في أمانة محافظة الاحساء .