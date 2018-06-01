اخبار منطقة الجوف > وكيل إمارة الجوف يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرويلي

وكيل إمارة الجوف يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرويلي

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/01

2018/06/01


وكيل إمارة الجوف يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرويلي



جوف - عبدالعزيز الحموان :

أدى وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وجمع من الأهالي، في جامع العقل بمدينة سكاكا اليوم ،صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالمجيد بن حنيف الرويلي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .
وقدم وكيل إمارة منطقة الجوف تعازيه لأسرة الشهيد الرويلي ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء .

وكان كيل الإمارة الدكتور حامد الشمري قد استقبل قبل ظهر اليوم بمطار الجوف وجمع من الأهالي وذوي الشهيد جثمان الشهيد الرويلي رحمه الله رحمة واسعة .

 


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..