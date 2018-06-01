وكيل إمارة الجوف يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرويلي

جوف - عبدالعزيز الحموان :
أدى وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وجمع من الأهالي، في جامع العقل بمدينة سكاكا اليوم ،صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالمجيد بن حنيف الرويلي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .
وقدم وكيل إمارة منطقة الجوف تعازيه لأسرة الشهيد الرويلي ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء .
وكان كيل الإمارة الدكتور حامد الشمري قد استقبل قبل ظهر اليوم بمطار الجوف وجمع من الأهالي وذوي الشهيد جثمان الشهيد الرويلي رحمه الله رحمة واسعة .