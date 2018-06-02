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نادي الحي بالأضارع يشارك في تقديم وجبة إفطار صائم

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/02

2018/06/02


نادي الحي بالأضارع يشارك في تقديم وجبة إفطار صائم



جوف -الأضارع - قبيّل الشمري:

بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالأضارع شارك أفراد نادي مدرسة الحي بالأضارع بتوزيع وجبة إفطار صائم على مخيمات الإفطار بمركز الأضارع، وتأتي هذه المشاركة دعما للمسئولية الاجتماعية التي يقدمها النادي للمجتمع.

 


 

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