نادي الحي بالأضارع يشارك في تقديم وجبة إفطار صائم

جوف -الأضارع - قبيّل الشمري:
بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالأضارع شارك أفراد نادي مدرسة الحي بالأضارع بتوزيع وجبة إفطار صائم على مخيمات الإفطار بمركز الأضارع، وتأتي هذه المشاركة دعما للمسئولية الاجتماعية التي يقدمها النادي للمجتمع.
2018/06/02
2018/06/02
جوف -الأضارع - قبيّل الشمري:
بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالأضارع شارك أفراد نادي مدرسة الحي بالأضارع بتوزيع وجبة إفطار صائم على مخيمات الإفطار بمركز الأضارع، وتأتي هذه المشاركة دعما للمسئولية الاجتماعية التي يقدمها النادي للمجتمع.
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…