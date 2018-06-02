في دورة رؤية وطن بالأضارع تأهل أربعة فرق للدور نصف النهائي

جوف -الأضارع - قبيّل الشمري:
تأهلت أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي لدورة رؤية وطن الرمضانية لعام ١٤٣٩هـ بالأضارع والمقامة على ملاعب البلدية وبتنظيم من نادي الحي بالأضارع ودعم من بلدية أبوعجرم والفرق المتأهلة هي فريق بوابة الدرعية وفريق البحر الاحمر وفريق جودة الحياة وفريق الطاقة المتجددة
حيث ستخوض هذه الفرق منافسات دور الأربعة لتحديد الفريقين المتأهلين على نهائي هذه الدورة التي حملت اسم رؤية وطن، وقد أوضح مدير نادي مدرسة الحي بإبتدائية الأضارع المنظم لهذه الدورة الأستاذ طراد سالم الشمري إن إختيار اسم رؤية وطن يأتي تماشيا مع مايشهده الوطن من قفزة كبيرة في كل المجالات نحو تحقيق رؤية 2030 التي تسخر الدولة كل إمكانياتها حول تحقيق هذه الرؤية، مضيفا أن أسماء الفرق لهذه الدورة جاءت على أسماء أبرز المشاريع العملاقة التي تعمل الدولة على إنشاءها لتحقيق هذه الرؤية خلال السنوات القادمة بمشيئة الله.