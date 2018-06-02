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ثقافة وفنون الجوف تقيم معرض للتصوير الضوئي

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/02

2018/06/02


ثقافة وفنون الجوف تقيم معرض للتصوير الضوئي



جوف - سكاكا:

 

تنظم الهيئة العامة للثقافة والجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف معرض للتصوير الضوئي بالمركز الثقافي بسكاكا .
وقال مدير الجمعية الدكتور نواف الخالدي أن المعرض يستمر لمدة 5 أيام ومتاح زيارته بشكل يومي بعد صلاة التروايح ، وبين أن المعرض يضم مجموعة من الأعمال الضوئية المختلفة لمصوري منطقة الجوف مابين صور منطقة الحوف معالمها وآثارها وصور عامة ومختلفة .
وأكد أن هذه المعارض تأتي لتشكيل حراك ثقافي بالمنطقة ودعماً لشباب المنطقة وموهوبيها ، ولنشر ثقافة الصورة وتحفيز المبتئدين لمقابلة الجمهور والتعرف على إنطباعاتهم .
ووجه الخالدي الدعوة للجميع لزيارة المعرض .


 

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