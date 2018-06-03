” أمين منطقة الجوف ” : يتفقد منتزهات وحدائق مدينة سكاكا ويعلن افتتاح حديقة النخيل

جوف -سكاكا:
قام سعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بالوقوف على عدد من الحدائق والمنتزهات بمدينة سكاكا ، وذلك للاطمئنان على تجهيزاتها ومرافقها والعمل على تطويرها .
وأكد أمين منطقة الجوف خلال الجولة التفقدية أن الامانة تعمل بشكل متواصل على تهيأة كافة الحدائق والمنتزهات وعمل الصيانة المستمرة لمرافقها ومحتوياتها على وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها ، وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وزيادة المسطحات الخضراء وإضافة الألعاب الرياضية ( اللياقة البدنية ) ، سعياً الى توفير متنفس لمرتاديها آمن ومريح، يسهم في تحقيق جودة الحياة وراحتهم ورفاهيتهم ، وإتاحة الفرص للأهالي للاجتماع وقضاء أوقات فراغهم في أماكن متميزة وجميلة ، اضافة الى ما تُسهم به الحدائق بدورها الاجتماعي والثقافي والترفيهي .
واختتم المهندس جولته بتفقد حديقة النخيل والتي تقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين ، واطلع خلالها على ما تحتويه الحديقة من مرافق وتجهيزات وإنارة وأرصفة وتشجير، وجماليات ، مستمعاً لشرح مفصل عن كافة التجهيزات من قبل مشرف المشروع.
من جهته أعلن المهندس الغامدي افتتاحها للزوار لاكتمال كافة التجهيزات ، واقترح أن تقام فيها فعالية هيئة الترفيه بعد صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة .
وشارك بالافتتاح مدير جمعية الثقافة والفنون الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي .
وفِي بادرة اجتماعية شارك أحد الاطفال مع المهندس الغامدي قص شريط افتتاح الحديقة
الجدير بالذكر انه أنشئت الحديقة على مساحة تجاوزت الـ90771.83 ألف متر مربع، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته ( 46620.45) متر مربع، فيما تم غرس 516 نخلة بلدي إضافة لزراعة شجيرات وزهور .
ويبلغ طول ممرات المشاة اكثر من ٥٠٠٠ متر طولي ومساحة النافورة 400 متر مربع بواحد وعشرين راس وعدد ألعاب الاطفال 20 لعبة مجمعة ، في حين تم تهيئة الحديقة بـ 4 من المظلات، وتخصص دورات مياة للرجال والنساء بمغسلها إلى جانب تخصيص 150 مواقف للسيارات مجهزة ، وعدد 52 كرسي وتوفير 50 سلة مهملات.