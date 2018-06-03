أمير الجوف ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد الرويلي

جوف -عبدالعزيز الحموان:
نقل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد العريف عبدالمجيد بن حنيف الرويلي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء ، مؤكدًا أن ما قام به الشهيد من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبه ، عبر والد الشهيد حنيف الرويلي عن شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة لمواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي .