الأوامر تجسد نظرة مستقبلية وإصرار على مواصلة مسيرة التنمية

جوف -عبدالعزيز الحموان:
رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي طالت عدة جهات مهمة في الدولة.
وقال سموه ” إن القرارات الملكية الصادرة اليوم تؤكد أن الدولة أيدها الله ماضية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جميع محاورها، وماتشهده المملكة من تغيير مستمر وإعادة هيكلة شاملة، يدعونا للتفاؤل بمستقبل بلادنا في ظل القيادة الحكيمة”.
وأضاف سموه بأن مجمل الأوامر الملكية الصادرة تهدف لتحقيق نقلات نوعية في الأداء الحكومي ومواكبة تنمية الوطن وتبين مُضي القيادة في تقديم أفضل مستويات الأداء في كل المجالات.
وقدم أمير الجوف التهنئة لأصحاب السمو والمعالي ومساعديهم بهذه الثقة الغالية، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.
ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله ” .