جوف -عبدالعزيز الحموان:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف أن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت اليوم السبت، تأتي لمواكبة احتياجات المرحلة الحالية لضمان استمرار عجلة التنمية والتطور بإذن الله، والتي يشهدها وطننا في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله ” في جميع المجالات، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة التي تؤكد يوماً بعد يوم قدرتها على مواكبة التطور والرفع من مستوى الأداء.
وأضاف سموه أن الأوامر الملكية، أكدت أيضاً حرص القيادة على الجانب الثقافي والإعلامي ودور المملكة الريادي في هذا الجانب وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة.
ونوه سمو نائب أمير الجوف بالأمر الملكي بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس ادارتها مشيداً سموه باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين حفظهما الله بالمحافظة على البيئة الطبيعية النباتية و الحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها و حرصهما أيدهما الله على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد المباركة والمقيمون على ارضها بالمحميات الطبيعية.
وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي أنه وبالإضافة للاهتمام الذي توليه المملكة للتراث والمواقع التاريخية فقد جاء إنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية ليدعم هذا التوجه.
وقال سمو نائب أمير الجوف أن الأوامر جاءت لتدعم المرحلة الحالية لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلادنا الغالية، ولتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ولتحقيق تطلعات أبناء وبنات وطننا العزيز، مباركاً سموه لأصحاب السمو والمعالي ومساعديهم الثقة الكريمة، داعياً الله لهم بالتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.
ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله ” .