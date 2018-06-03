البحر الأحمر والطاقة المتجددة إلى نهائي دورة رؤية وطن بالأضارع

جوف -الأضارع - قبيّل الشمري:
تأهل فريقا البحر الأحمر والطاقة المتجددة إلى المباراة النهائية على كأس دورة رؤية وطن الرمضانية لكرة القدم لعام ١٤٣٩هـ والتي تقام على ملاعب البلدية بمركز الأضارع بتنظيم من نادي الحي وبدعم من بلدية أبوعحرم.
حيث إنتهت المباراة الأولى بين فريقي بوابة الدرعية والطاقة المتجددة بفوز فريق الطاقة المتجددة بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق بوابة الدرعية بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
كما تأهل فريق البحر الأحمر بعد فوزه على فريق جودة الحياة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.
وستحدد اللجنة المنظمة موعد المباراة النهائية خلال هذا الإسبوع.