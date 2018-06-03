حماية القريات تقيم برنامج التعامل مع المعنفين من ذوي الاحتياجات الخاصة

جوف -القريات:
اقام فريق الحماية الاجتماعية بالقريات برنامج لمنسوبات مركز ملاذ ونزيلات المركز في كيفيه التعامل مع المعنفين أسرياً من ذوي الاحتياجات الخاصة قدمته رئيسة قسم التربيه الخاصة بإدارة التربية والتعليم للبنات بالقريات الاستاذة رشا بنت جعفر الرشيد ، حيث احتوى البرنامج على الاساليب المهنية في كيفية التعامل مع جميع فئات التربيه الخاصة وطرق التعامل مع كل فئة بالطريقة الصحيحة التي تتناسب معها ، من جانبها ذكرت مديرة مركز ملاذ آيه علي عويد العنزي ان مثل هذه البرامج تساعد على زيادة الوعي لدى الموظفات والنزيلات في التعامل مع هذه الفئات واكسبهن المهارة الكافية التي تساعدهن في التعامل مع هذه الحالات مستقبلاً ، وذكر رئيس الفريق التنفيذي بالأنبه سالم محمد الشراري ان مثل هذه البرامج ضرورية حيث تساهم في زيادة المستوى الادراكي لدى منسوبات المركز و النزيلات ومساعدتهن على تنشئه تتناسب مع المجتمع واكسبهن جميع المهارات الحياتية كما قدم شكره الجزيل رشا جعفر الرشيد على هذه المبادرة التطوعية المميزة متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح .