بدعم العيسى والجفالي ” بر الجوف ” تبدأ بمشروع كسوة العيد

جوف -سكاكا:
بدأت صباح اليوم الأحد جمعية البر الخيرية بالجوف وبدعم من الدكتورة الفاضلة فوزية الجفالي ومؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية في تنفيذ مشروع كسوة العيد تحت شعار “لبسني وفرحني” وذلك عبر بطاقات شرائية بالتعاون مع مؤسسة سماء الجزيرة للأزياء المحدودة (REDTAG).
حيث بينت الجمعية بأن المشروع وبطلب من الداعمين قد تم تخصيصه للمستفيدين من أبناء المطلقات وأبناء المهجورات وكذلك الأيتام المسجلين والمستظلين تحت مظلة الجمعية.
وقد أوضح الأستاذ عبدالله الخالدي المدير التنفيذي للجمعية بأنه وعلى الأسر المستفيدة من هذا المشروع التوجه خلال هذا الأسبوع لمقر القسم النسائي لاستلام البطاقات حيث إن آخر موعد لتوزيع البطاقات سيكون يوم الخميس الموافق 23/09/1439هـ حسب تقويم أم القرى.
هذا وتقدم الجمعية جزيل شكرها وتقديرها للدكتورة الفاضلة فوزية الجفالي ولمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية على دعمهم المستمر لمشاريع الجمعية وكذلك لفرع (REDTAG) بالجوف على تعاونهم وتقديمهم خصومات فورية لحاملي البطاقات وتكفلهم بـ10% من قيمة المشروع سائلين المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة.