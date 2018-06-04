اللواء العطية: الاوامر الملكية جاءت لتدعم مسيرة البناء والتنمية والتطورات

جوف - سكاكا :
أعرب اللواء المتقاعد ذوقان بن معاشي العطيه ، أن الأوامر الملكية ،
الكريمة تأتي لمواكبة احتياجات المرحلة الحالية؛ لضمان استمرار عجلة التنمية والتطور بإذن الله، والتي يشهدها وطننا في مختلف المجالات بقيادة مولاي خادم الحرمين
الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله في جميع
المجالات، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة التي تؤكد يوماً بعد يوم قدرتها الكفاءات على مواكبة التطور والرفع من مستوى الأداء.
كذلك حرص القيادة على الجانب الثقافي والإعلامي، وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة وكذلك تحديد المحميات الملكية، وتسميتها، وتشكيل مجالس إدارتها؛ باهتمام خادم
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بالمحافظة على البيئة الطبيعية النباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، بالإضافة للاهتمام الذي توليه المملكة للتراث والمواقع التاريخية؛ فقد جاء إنشاء
إدارة مشروع “جدة التاريخية” ليدعم هذا التوجه.
إن الأوامر الكريمة جاءت لتدعم مسيرة البناء والتنمية والتطورات التي تشهدها بلادنا
الغالية في تحقيق رؤية المملكة 2030،
وادعو الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده الامين، حفظهما الله وان يحفظ بلادنا من كل مكروه.