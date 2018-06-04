نماذج جوفية ناجحة في ديوانية توادّ الأسرية

جوف - سكاكا :
استضافت جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف مساء أمس الأحد سعادة الدكتور / حافظ الفالح في باكورة سلسلة برنامج ديوانية الأسرة بحضور أعضاء مجلس الادارة وجمع من المواطنين في أجواء أخوية ممتعة ، هذا وقد تحدث الفالح عن أبرز محطات النجاح التي مرَّ بها في مسيرته التعليمية و حياته المهنية ودور أسرته فيها – بعد توفيق الله تعالى – في تحقيق الإنجازات و تسجيل النجاحات ، ومن جانبه عبَّر سعادة الدكتور حافظ الفالح عن شكره لمنسوبي توادَّ على كرم الاستضافة ، مبديًا إعجابه بالخدمات التي تقدمها توادَّ للمجتمع الجوفي ، و سائلًا المولى الكريم أن يكلل الجهود بالتوفيق و السداد ، و في ختام اللقاء قدَّم منسوبو توادَّ لضيف الديوانية درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة ، شاكرين لسعادته كرم قبول الدعوة و إثراء أمسية الديوانية بالمحتوى المفيد الذي يرسم خارطة الطريق لمن يسعى للنجاح .