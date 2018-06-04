تكليف الغامدي مديرا لإدارة “تعليم الجوف”

جوف - سكاكا :
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف.
وأعرب الغامدي عن فخره بهذه الثقة الغالية لمعالي وزير التعليم، مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.
كما رفع الغامدي خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه على دعمهما الدائم للتعليم في منطقة الجوف، متطلعاً إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة.
وتدرج الغامدي في مجال التربية والتعليم منذ أن كان معلماً لمادة الفيزياء بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الفيزياء من كلية التربية في جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف، كما حصل على درجة الماجستير من كلية التربية في جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف وعلى درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم من كلية التربية في جامعة أم القرى مع مرتبة الشرف، ثم انضم لجامعة الجوف التي عمل فيها بعدد من الكليات حتى أصبح عميداً لكلية العلوم والآداب بالقريات.