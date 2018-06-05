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أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/05

2018/06/05


أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل



جوف - عبدالعزيز الحموان :


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الليلة بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل والأعيان الذين قَدِموا للسلام على سموه.
كما استقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .

 

 


 

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