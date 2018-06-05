كرم خلاله د.الحيسوني و د.الغامدي: مدير الجامعة يلتقي قياداتها والهيئة التدريسية والإدارية في لقاء مفتوح

جوف - سكاكا :
كرم معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري كلاَ من الدكتور عيد الحيسوني وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، والدكتور سعيد الغامدي مدير عام التعليم بمنطقة الجوف نظير جهودهما طوال مدة عملهما في الجامعة، معبراً عن فخره بأن تكون الجامعة مصدراً للقيادات الوطنية المخلصة التي تنطلق في خدمة الوطن من مواقع مختلفة، راجياً لهما التوفيق والسداد، كما هنأهما بثقة معالي وزير التعليم وتعيينهما في مناصب قيادية في الوزارة.
جاء ذلك في ختام اللقاء المفتوح الذي جمع معالي مدير الجامعة بقياداتها من وكلاء وعمداء وكذلك أعضاء هيئة التدريس ومديري إدارات.
وقدم معاليه كلمة أجمل فيها ماتحقق في الجامعة هذا العام من منجزات تستحق الفخر، واصفاً هذا العام بالاستثنائي لما حمله من قفزات في المجالات الأكاديمية والتطويرية والإنشائية، مشيداً بجهود وكالة الشؤون التعليمية التي أثمرت إعادة هيكلة بعض الكليات واستحداث وإعادة هيكلة وتفعيل العديد من الأقسام العلمية في كليات الجامعة بكافة فروعها، وترجمة رؤية المملكة ٢٠٣٠ في خطة الجامعة الأكاديمية الشاملة لجميع مقررات ومتطلبات الجامعة.
كما أشاد الدكتور البشري بجهود وكالة التطوير والجودة في استكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي وسعي الجامعة للحصول عليه قريباً إن شاءالله، وحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأوروبي في لتعليم طب الأسنان وتحقيق مركز قيادي على مستوى الشرق الأوسط، موجهاً كلمة لأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات دعاهم فيها إلى مضاعفة الجد والمثابرة والإيمان بالقدرات ونبذ الذات في منظومة عمل تكاملية تحقق خطة الجامعة الاستراتيجية وأهدافها السامية، التي تصب في خدمة الوطن وتتماشى مع رؤية قيادته الحكيمة ” هذا الوطن قدم لنا الكثير ويستحق منا بذل قصارى الجهد لمواكبة النقلة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله..”.
وفي ختام اللقاء دار حوار مفتوح حول شؤون الجامعة، أجاب خلاله معالي المدير على تساؤلات وتعليقات بعض الحضور، وتضمن اللقاء كلمات لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نجم الحصيني، ووكيل الجامعة للجودة والتطوير الدكتور أسامة عارف، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور عيد الحيسوني، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد الغامدي، كما قدم وكيل الجامعة الدكتور بدر الزارع لهما هدية تذكارية باسم مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء مدة عملهما في الجامعة والانتقال لخدمة الوطن من مواقع قيادية أخرى.