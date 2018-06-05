جوف - سكاكا :
اخبار منطقة الجوف > ثقافة الجوف تدعو لحضور الامسية الشعرية الثانية
الأقسام :
2018/06/05
2018/06/05
ثقافة الجوف تدعو لحضور الامسية الشعرية الثانية
وجهت جمعية الثقافة والفنون الدعوة لمحبي الشعر لحضور الامسية الشعرية التي سوف تقيمها يوم الاربعاء 22 رمضان
على مسرح المركز الثقافي بالجوف بحي النفل الساعه العاشرة والربع مساء
وبينت الجمعية ان الدعوة عامة
ويوجد بالدورالثاني مكان مخصص للنساء
(0) (0)
المحتوى السابقالمحتوى التالي
مقالات
- المقال الاولخالد الغدير2
- “مواطن ورقيب”عقل بن مناور الضميري 4
- الرؤية السعودية .. نهج ووهجوارد بن عبدالله الهذلول
- كلما أمطرت السماء ماء، أظهرت الارض فساد من عليهاابراهيم بن حمد عبدالله السعيد1
- وحشية المتطرفينبدر بن فهد البليهد10
- ما مستقبل الصحافة؟أمجد المنيف 2
حول العالم
- الداخلية: استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية
2017/04/27
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…
- مقتل عشرة عسكريين مصريين و15 إرهابياً في سيناء
- انتهاكات ميليشيا الحوثي للتعليم في اليمن.. والحكومة تتصدى لمحاولة تغيير المناهج
- الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات العسكرية للجيش في جبهة نهم
خيارات القراء
- 2018/06/05ثقافة الجوف تدعو لحضور الامسية الشعرية الثانية
- 2018/06/05أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل
- 2018/06/05كرم خلاله د.الحيسوني و د.الغامدي: مدير الجامعة يلتقي قياداتها والهيئة التدريسية والإدارية في لقاء مفتوح
- 2018/06/04تكليف الغامدي مديرا لإدارة “تعليم الجوف”
- 2018/06/04حضور نسائي كثيف لمرسم فنون الجوف
- 2018/06/04نماذج جوفية ناجحة في ديوانية توادّ الأسرية
- 2012/03/12ماذا تريد من معالي مدير جامعة الجوف ؟121
- 2010/08/12ماذا تريد من مدير فرع وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف بمنطقة الجوف113
- 2011/07/19ماذا تريد من مدير عام إدارة الطرق في منطقة الجوف112
- 2009/12/01ماذا تريد من أمين أمانة منطقة الجوف ؟107
- 2011/11/15ماذا تريد من مدير الخطوط السعودية بالجوف ؟100
- 2010/11/25ماذا تريد من مدير مكتب العمل78
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف
- بنت يام :الفوتوغرافية “حنان” : لم أعد من أمريكا بشهادة أعمل بها بل بشخصية أعتمد عليها
- Ahmad :فارس ساكت المهجع الرويلي
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف
- فيصل ابراهيم العشيش :رئيس مجلس شباب الجوف يحصل على الماجستير في علم النفس التربوي