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ثقافة الجوف تدعو لحضور الامسية الشعرية الثانية

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/05

2018/06/05


ثقافة الجوف تدعو لحضور الامسية الشعرية الثانية



جوف - سكاكا :

وجهت جمعية الثقافة والفنون الدعوة لمحبي الشعر لحضور الامسية الشعرية التي سوف تقيمها يوم الاربعاء 22 رمضان
على مسرح المركز الثقافي بالجوف بحي النفل الساعه العاشرة والربع مساء
وبينت الجمعية ان الدعوة عامة
ويوجد بالدورالثاني مكان مخصص للنساء

 

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