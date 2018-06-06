خلال جلسته الثامنة للعام الجامعي الحالي

جوف - سكاكا :
عقد مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء 21/9/1439هـ جلسته الثامنة برئاسة معالي مدير الجامعة أ.د/إسماعيل البشري، مناقشاً العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
وقال وكيل الجامعة وأمين المجلس د.بدر الزارع إن المجلس ناقش جملة من الموضوعات الهامة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والتطويري للجامعة، حيث تمت مناقشة إعادة هيكلة ونقل وتفعيل عددٍ من الأقسام العلمية في الكليات، وإنشاء وحدة نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية بدلاً عن وحدة المواد الكيماوية والمشعة، كما تمت مناقشة خطة الأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعة للعام الجامعي 39/40هـ، وتعديل مسمى برنامج الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس من ماجستير الآداب في التربية تخصص مناهج وطرق وتدريس عامة، إلى ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة.
وأضاف الدكتور الزارع بأن المجلس في جلسته الثامنة اليوم، قد ناقش اللائحة التنظيمية للعمل الإعلامي بالجامعة التي شملت جميع محاور العمل الإعلامي الداخلي والخارج، ومناقشة استكمال تقرير التقويم الذاتي SESI والدراسة المؤسسية SSRI ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتفرقة الأخرى.