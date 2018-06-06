مدير الجامعة دشن نظام التدريب الإلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس



300 متطوع ومتطوعة يعملون في مهرجان الزيتون بالجوف جوف - سكاكا : فتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادي عشر والمقام بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا خلال الفترة من 23/4/1439هـ وحتى 3/5/1439هـ المجال…



الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجده جوف - فواز الرويلي :شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل…



هواة يقطعون 2100 كلم في رحلة لشمال غرب المملكة عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا :على مدى تسعة أيام متتالية، شارك 70 رحالا من هواة الدراجات النارية بمختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وبعض الدول العربية، في الرحلة الاستكشافية لشمال… 1