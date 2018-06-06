مدير الجامعة دشن نظام التدريب الإلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

جوف - سكاكا :
دشّن معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري نظام التدريب الإلكتروني المقدم من عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وبحسب د.سالم العنزي عميد العمادة فإنه يتم من خلال هذا النظام طرح برامج تدريبية إلكترونية بشكل كامل بدءاً من عملية التسجيل في الدوارت، وحتى الحصول على شهادة إنجاز الدورة التدريبية.
وقال د.العنزي بأنه يجري الآن طرح برنامج تدريبي للطلاب في أساسيات نظام بلاك بورد، وأربعة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في أساسيات استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني، تصميم المقررات الإلكترونية، استرتيجيات التدريس الإلكتروني، جودة المقررات الإلكترونية، مبيناً أنه سيتم طرح برامج أخرى خلال المدة القادمة، وكاشفاً عن تدشين منصة للتعليم المفتوح قريباً.