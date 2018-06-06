أمير منطقة الجوف يكلف الدكتور السمرين رئيساً لمجلس فروسية الجوف

جوف - عبدالعزيز الحموان :
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قراراً بتكليف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية بالجوف .
وتضمن قرار سموه الكريم تكليف رئيس المجلس بترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومدير ميدان الفروسية والرفع لسموه لاعتماده، بالإضافة برفع خطة تطويرية شاملة لرياضة الفروسية بالمنطقة بما في ذلك اسطبلات ومرابط الخيل والمقر والميدان والخدمات البيطرية والرفع بتقارير دورية لسمو أمير المنطقة .
ويأتي قرار سمو أمير المنطقة استجابة لما للفروسية من أهمية لدى المواطنين وحرصه ” حفظه الله ” على تطوير رياضة الخيل العريقة لتلبية تطلعات واحتياجات ملاك الخيل بالمنطقة والتي ستحضى بمتابعة ودعم سموه الكريم .