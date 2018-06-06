أمير الجوف يعيد هيكلة مجلس الشباب برئاسته ونائبه نائباً للرئيس

جوف - سكاكا :
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قراراً بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجلس شباب الجوف برئاسة سموه، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلس ووكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري رئيساً للجنة التنفيذية للمجلس وعضوية عدداً من الجهات ذات العلاقة.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن قرار سمو أمير المنطقة حدد اللجان المنبثقة عن المجلس وعددها 14 لجنة بما فيها اللجنة النسائية، كما تضمن القرار إعادة تشكيل المجالس الفرعية على مستوى المحافظات برئاسة محافظي المحافظات ويرتبطون بنائب رئيس المجلس، وتكليف نواب لأمين المجلس في المحافظات ويرتبطون بعملهم بأمين المجلس.
وأوضح الحموان أن إعادة الهيكل التنظيمي لمجلس شباب الجوف أكد على مراعاة اختيار شباب وشابات المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات ورؤى شباب وشابات المنطقة وبما يضمن المشاركة الفاعلة في المناشط والبرامج، لما لشباب وشابات المنطقة من دور فاعل في إيجاد فضاءات رحبة للحوار وتبادل الآراء والأفكار البناءة فيما بينهم وإشراكهم في خطط وبرامج التنمية بالمنطقة.
وبين أن ذلك يأتي أيضاً لتحقيق تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بقضاياهم واحتياجاتهم بغية توفير الفرص الحقيقية أمامهم وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم وتوفير الدعم اللازم لمبادراتهم وطموحاتهم .
لافتاً إلى تطلع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بأن يسهم الشباب والشابات في خدمة دينهم ومجتمعهم وتحقيق المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة .